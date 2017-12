Coincidências Coincidências são apenas coincidências, mas são elas que alimentam as crenças e os mitos. O fato da morte do Eduardo Campos acontecer na mesma data em que morreu seu avô e mentor político Miguel Arraes significa nada, mas acrescenta uma pungência a mais à tragédia. Com outra cara e outro estilo, Eduardo Campos continuou a legenda de Arraes, cuja popularidade e coerência ideológica se mantiveram as mesmas através dos tempos - e que tempos. Talvez, dos políticos da sua geração, só o Brizola rivalizasse com Arraes em termos de carisma ininterrupto, fosse no poder ou no exílio, perto ou longe do seu eleitorado. Eduardo Campos era o político mais querido da sua terra desde Arraes. Isto apesar de, com sua simpatia e facilidade de expressão, ser quase um anti-Arraes, de quem se dizia que mantinha seu prestígio porque ninguém entendia o que ele falava, dada a sua péssima dicção. Morrendo no mesmo 13 de agosto, Eduardo Campos se incorporou, eternamente, na legenda do avô.