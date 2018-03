Cohen fecha temporada com ode a Beethoven Beethoven é o compositor predominante nos três concertos, entre hoje e sábado, na Sala São Paulo. Amanhã, a Sinfônica de Heliópolis e Isaac Karabtchevsky encerram a temporada 2012 com a sua Nona Sinfonia, obra recorrente nos concertos de fim de ano; mas hoje e sábado o público pode conferir a Fantasia opus 80, uma "antecipação" da Nona, que Beethoven compôs 14 anos antes, em 1809, com a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, solistas vocais, o pianista convidado Arnaldo Cohen e coral, comandados pelo regente e diretor artístico Claudio Cruz (o tema da Ode à Alegria, do quarto movimento da Nona, está prefigurado na Fantasia).