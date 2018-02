Coerência sem ousadia

Coerente, o FIT - Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto encerrou sua 11ª edição no sábado entregando exatamente aquilo que havia prometido. Assim como fora anunciado, sua curadoria elegeu obras que mostraram como as artes cênicas apreendem a realidade hoje.

A proposta alcançou êxito também pelo bom nível geral dos trabalhos apresentados. Mas não conseguiu apagar a impressão de que esse foi um festival que pecou por temer o risco.

Uma comparação com o que se viu no ano anterior só aprofunda essa percepção. Em 2010, a seleção pode até não ter sido tão uniforme. Conseguiu, porém, extrair dessa heterogeneidade um traço identitário. Um posto único no panorama dos festivais nacionais. Recusava-se a ser "mais uma" das vitrines do nosso teatro. Afirmava-se como singular. Ia em busca da diferença.

Talvez esteja aí o nó da discussão sobre os eventos congêneres do País. Qual é, afinal, a função de um festival hoje? Atender à população local, levando espetáculos de qualidade? Ou lançar luz sobre novas linguagens e pesquisas, configurando-se como espaço de experimentação?

A edição deste ano parece aproximar-se mais da primeira opção. Não trouxe nenhuma estreia nacional. Concentrou-se sobre produções que já tinham cumprido temporada em São Paulo. Apostou em trabalhos que, mesmo quando dotados de frescor em suas proposições, já haviam sido referendados pela crítica e pelo público.

Dentro desse caminho seguro, contudo, não se pode negar os méritos da mostra do interior paulista. Na ala internacional, a curadoria selecionou alguns espetáculos excepcionais.

Caso de Onde Você Estava no Dia 8 de Janeiro?, da companhia iraniana Mehr Theatre Group. Na criação, a paranoia da vigilância e as restrições de liberdade no Irã adquiriram novos contornos, contaminando as próprias formas de encenação.

Com Villa+Discurso, o chileno Guillermo Calderón voltou a confirmar o brilho de sua dramaturgia. Ao criar um fictício discurso de despedida para a ex-presidente Michelle Bachelet e tocar nas feridas abertas da ditadura, o autor mostrou-se capaz de escapar das armadilhas que o tema tortuoso poderia lhe impor. Embaralhou certezas. Implodiu pretensas verdades. Sem deixar entrever suas predileções ideológicas, cunhou uma obra absolutamente pessoal.

Também na seleta brasileira pôde-se notar uma conotação política marcante. Acompanhou-se o consistente recorte de uma cena que não mais encampa dogmatismos. Tampouco define heróis ou algozes. Destacaram-se aí Ópera dos Vivos, espetáculo de fôlego da Cia. do Latão; A Dócil, releitura de Dostoievski pelo Folias; e Oxigênio, admirável criação da Cia. Brasileira de Teatro, de Curitiba.

Como trunfo da seleta que Rio Preto apresentou em 2011 também está o cuidado em revelar escapes do eixo Rio-São Paulo. Em Meire Love, o grupo Bagaceira, do Ceará, mostrou como fez da prostituição infantil uma plataforma para sua pesquisa de linguagem. Já com Automákina - Universo Deslizante, o grupo de Teatro de Pernas pro Ar trouxe de Canoas, RS, novo alento para o teatro de rua.

Ainda que timidamente, o FIT não deixou de sinalizar quais são os futuros caminhos do teatro. Para acertar por completo, só falta perder o medo de errar.