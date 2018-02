'Coelho Branco...' estreia no palco do Sesc Vila Mariana

"Como eu poderia encenar um espetáculo ao redor do mundo se eu não conseguia nem sair do meu país? A resposta foi dirigir os atores na frente do público por meio do meu texto", disse Soleimanpour, em entrevista por e-mail. "Essa situação me levou a ter que pensar o teatro de outra maneira."

No palco, um ator recebe um envelope fechado. Lá, está o texto que, necessariamente, ele nunca deve ter lido antes. Aliás, qualquer tipo de informação sobre a obra está vetada. E, por isso, é necessário um intérprete diferente a cada noite.

Ao ler tal descrição, é fácil supor que assistir à peça se assemelha a experiência de acompanhar uma leitura dramática, como tantas que se veem por aí. Porém, alguma coisa na construção do texto de Soleimanpour o diferencia: White Rabbit, Red Rabbit se parece pouco com uma representação tradicional. Mais exato seria defini-lo como um encontro entre esse autor ausente com o público e com quem que estiver no palco.

Para as sessões brasileiras, foram convidados atores, como Hugo Possolo, Guilherme Weber, Clara Carvalho, Danilo Grangheia e Luciana Paes. "As pessoas amam esportes. Adoram jogos digitais. O teatro tem essa capacidade de se desenvolver em estruturas", define o dramaturgo.

Em qualquer teatro, um aviso sonoro solicita ao espectador que desligue o seu celular. Aqui, o dramaturgo pedirá para que todos fiquem com os telefones a postos e lhe enviem mensagens, com fotos ou impressões.

Até muito recentemente, ele nunca havia visto sua peça encenada. Sua recusa em se alistar no serviço militar o impedia de sair do Irã. Mas, graças ao diagnóstico de uma falha em seu olho esquerdo, ele pôde finalmente ser dispensado do exército em janeiro de 2012. Em fevereiro deste ano, já de posse do passaporte, viajou até a Austrália e assistiu, pela primeira vez, à própria criação.

A estreia de White Rabbit, Red Rabbit aconteceu no Canadá, em 2011. Desde então, já foi vista em países como Egito, Inglaterra, Escócia e Brasil, onde compôs a programação da última edição do Festival Internacional de São José do Rio Preto.

COELHO BRANCO COELHO VERMELHO - Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000. 5ª e 6ª, 20h30. R$ 4/ R$ 16. Até 14/6.