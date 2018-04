Coelhinhas da Playboy voltarão a Londres As coelhinhas da Playboy devem retornar a Londres após 25 anos de ausência, quando a empresa de entretenimento abrir na capital britânica uma loja e um cassino-restaurante. A primeira loja européia da Playboy, parte do império Playboy Enterprises, será aberta no principal shopping de Londres em 14 de setembro para vender produtos que variam de suas próprias revistas masculinas a cosméticos e lingerie. Christie Hefner, presidente-executiva da Playboy Enterprises, disse em uma entrevista que ela também estava em negociações com sócios sobre a abertura de um cassino em Londres e que já procurava um local para o empreendimento. "Eu acho que nos damos extremamente bem em Londres com a combinação de jogos e entretenimento, jantar e um ambiente de clube", disse Hefner, filha do fundador do grupo Hugh Hefner, em uma entrevista por telefone. Enquanto a companhia espera esclarecimentos legais sobre a montagem de um estabelecimento do tipo na Grã-Bretanha, ela pode abrir um cassino ano que vem com uma equipe de coelhinhas --jovens garotas em roupas curtas e apertadas, saltos altos e orelhas de coelho. (Por Rachel Sanderson)