Código de conduta da mulher de jogador

Corre no meio literário -

ô, raça! - o boato de que foi

promessa de campanha de

FHC na disputa pela cadeira

36 da Academia Brasileira de

Letras a liberação da maconha

ao menos no chá dos imortais.

Daí, sugerem as más línguas,

a vitória retumbante

do ex-presidente nas urnas!

Mandou bem

De Joel Santana, em entrevista

a uma rádio da África do Sul

sobre as chances do Brasil na

final da Copa das Confederações: "Yes, we can!"

A quem interessa?

Fabricantes de bombas

de gás lacrimogêneo e de

efeito moral podem estar

financiando a chamada

"minoria de baderneiros".

O setor está faturando alto

com as encomendas

emergenciais da PM.

Defeito de fábrica

Será que o tal 'recall' de políticos proposto pelo ministro Joaquim Barbosa prevê, em casos que não configurem perda total, a troca de itens acessórios, tipo a tintura de cabelo ou o paletó jaquetão?

Tanto faz

De um manifestante em Brasília, perguntado sobre sua preferência entre o plebiscito e o referendo: "Qualquer maneira de amor

vale a pena!"

Baderna na cama

Alexandre Frota tenta adiantar o lançamento de sua biografia para se distinguir da "minoria de

baderneiros" como uma espécie

de "vândalo sexual".

Se por acaso cruzar com Shakira amanhã no Maracanã, a experiente Susana Werner, mulher do goleiro brasileiro Júlio César, poderá ter a fineza de alertar a patroa do zagueiro espanhol Piqué: pega mal no Brasil ficar dando mole na torcida pelo marido fora das quatro linhas.

Reconhecida anteontem no telão da arena Castelão, a cantora colombiana acenou, mandou beijo e recebeu da galera cearense tratamento só dispensado a mulher de jogador bem-vista pelo torcedor brasileiro: "Gostosa, gostosa, gostosa..."

Veterana da Copa de 1998, quando ainda era namorada do Fenômeno Ronaldo, Suzana Werner sabe que, depois do namoro inicial com as arquibancadas, o estigma de 'Maria Chuteira' fala mais alto. Não à toa, a mulher do goleiro da seleção não apareceu em telão de estádio nesta Copa das Confederações nem quando o marido pegou aquele pênalti no Mineirão. Não fosse o assalto que sofreu em Fortaleza, nem saberíamos de sua presença no País. Não custa nada dar umas dicas pra Shakira, né?