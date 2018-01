Cocos, cacetadas e esquisitices

No Rio, até os cocos da praia serviram de arma de arremesso para os aguerridos do "petróleo é nosso". E a força militar compareceu, com uma truculência que já se faz habitual, para garantir que o martelo do leilão fosse batido. Não poderia periclitar a exploração do megacampo pré-sal na Bacia de Campos. Daí jorraram análises dos favoráveis ao modelo de concessão, dos defensores da partilha, dos que celebraram com Dilma, dos que vaiaram o governo, das loas à autossuficiência petroleira, do ceticismo sobre a destinação social dos royalties.

Só que o vozerio abafou questões cruciais, vindas de um outro ordenamento de ideias: desejamos nos lambuzar do óleo das profundezas por anos e gerações à frente? Queremos entrar para o clube dos dez maiores emissores de CO2 do planeta? Combinamos entupir nossas vias públicas de carros e nossas veias privadas de monóxido de carbono? Financiaremos com royalties o tratamento de pulmões falidos? Temos ainda quanto tempo para acreditar que o progresso e o nosso bem-estar resultam da combustão fóssil?

Sempre haverá um climatólogo estilo "veja, pense bem" a nos dizer que não nos assustemos, afinal, a crise atmosférica de Harbin tem a ver com a aproximação do inverno e o regime dos ventos siberianos - o que pode baixar a temperatura local a 35, 40 graus negativos. Ok, mas a cidade conhecida como a "Pérola no Pescoço do Cisne" virou um cenário fantasmagórico dias atrás, envolta em espessa bruma cinzenta (pela concentração de poluentes no ar), com toda a população usando máscaras, crianças trancadas em casa, aulas suspensas, serviços de emergência semiparalisados, hospitais repletos de pessoas com problemas respiratórios. Cenas que evocavam um holocausto ambiental.

Harbin, 5 milhões de habitantes na área urbana, é uma cidade chinesa famosa por suas universidades e bons institutos de pesquisa. Seu sistema de calefação a carvão, amplamente utilizado, somado à frota de carros, responde hoje por uma parte do grande problema nacional que é a poluição. Parêntese: lembro de uma viagem que fiz à China, nos anos 1990. Em Beijing, quando os faróis passavam do vermelho para o verde, poucos carros engatavam a primeira. O que ainda se via, e ouvia, era o silencioso deslocar das bicicletas, avançando em ondas pelas grandes avenidas. Algo inesquecível. Será que as bicicletas de Beijing eram o testemunho de uma era a ser embalsamada ou já continham o gérmen do futuro?

Quando esse tipo de dúvida se instala na nossa cabeça, vale retomar a obra de Jared Diamond. O professor (guru) de geografia cultural da Universidade da Califórnia, autor de best-sellers como Armas, Germes e Aço e Colapso (lançados no Brasil), continua se aprimorando na ciência das perguntas desestabilizadoras. Estudioso do funcionamento da vesícula e amante dos pássaros, ele acabou se embrenhando em fins de mundo atrás de explicações sobre como povos submeteram outros povos, a partir de vantagens ecossistêmicas. Depois quis entender por que sociedades entram em colapso, enquanto outras florescem. Agora encara outra de suas indagações impertinentes: por que a modernidade mostra tanta dificuldade de reação diante de duas coisas - crise e mudança.

Ultimamente, Diamond vem lidando com uma espécie de categoria civilizatória curiosa, que ele próprio inventou. Chama-se WEIRD, palavra inglesa que significa "esquisito", "estranho", mas que, no caso, funciona como sigla para "western, educated, industrialised, rich and democratic" (ocidental, culto, industrializado, rico e democrático). Ser "weird" é mesmo o que há de melhor a ser conquistado? E não ser "weird"? É sinônimo de fracasso ou de "vida ruim"? Todo o avesso dessa discussão está num livro mais novo de Diamond, The World Until Yesterday, fornecendo pistas para questionar nossa obstinação por recursos energéticos que a rigor nos consumirão. E levarão sociedades a colapsar.

O mais recente relatório do Painel Internacional Sobre Mudança Climática, da ONU, tem a ver com essa obstinação padrão "weird": medições (inclusive remotas) demonstram que, entre 1983 e 2012, o Hemisfério Norte atingiu as mais altas temperaturas dos últimos 1400 anos. Desde a metade do século 19 até hoje, o nível dos oceanos alcançou as maiores elevações num período estudado de dois milênios. A concentração de CO2 no planeta é 40% mais alta desde o início da Revolução Industrial. A temperatura terrestre média deverá subir 2 graus Celsius nos próximos anos, projetando impactos que serão sentidos de forma diferente, em distintas áreas do globo. Assim, apenas para evitar o agravamento daquilo que já é grave, cientistas fortalecem o consenso de que 3/4 das reservas conhecidas de óleo e gás no mundo deveriam continuar exatamente onde estão. Inexploradas.

Mas, por que achamos que estes números não representam risco? Por que as elites tomadoras de decisão insistem em antigos modelos e são incapazes de distinguir o que é interesse de curto e de longo prazo? Por que arremessamos cocos, levamos cacetadas e comemoramos o martelo? Diamond fala da polarização e da intolerância, fenômenos crescentes, como os maiores obstáculos para a formação de uma consciência da sustentabilidade. De certa forma, é como se nós, os "weirds", estivéssemos atrofiando a capacidade humana de nos encarar mutuamente e perguntar: "E aí, o que você pensa disso? Quero te ouvir".