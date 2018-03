COACHELLA TERÁ BLUR E LOU REED O Festival Coachella anunciou suas atrações para 2013. Entre os principais convidados para o evento, que acontece em abril na Califórnia (EUA), estão Blur, Phoenix e Red Hot Chili Peppers. Os shows estão marcados para dois finais de semana: de 12 a 14/4 e, na sequência, de 19 a 21. Ao contrário de outros anos, quando se apresentaram artistas como Emicida e Céu, não há nenhum artista brasileiro na escalação. Completam o line-up Lou Reed, New Order, Franz Ferdinand, Yeah Yeah Yeahs, Wu-Tang Clan, The XX, Grizzly Bear, Nick Cave & The Bad Seeds, Postal Service, Tame Impala. Modest Mouse, Hot Chip e Father John Misty. / AP