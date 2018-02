CNN explora São Paulo via personagens

Essas são algumas das cenas do CNNGO do mês, que põem São Paulo na tela do canal internacional, amanhã, às 7h30 - tem reprise sábado, 14h30 e 16h30, e domingo, 10h30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa vai à feira livre da Barão de Capanema com o chef Henrique Fogaça e abre espaço ao arquiteto Rodrigo Ohtake, que fala da influência familiar e destaca a avó Tomie.