Clube do Balanço lança álbum inédito de samba-rock Eles estão na contramão do samba. Pelo menos é isso que o líder do Clube do Balanço, Marco Mattoli, afirma. Tanto é que o nome do novo disco da banda é ''Pela Contramão''. O trabalho, totalmente autoral, saiu das prensas da fábrica no último sábado e chega às prateleiras no início de junho. "As pessoas acham que o samba-rock não existe ou, se existe, que já acabou. Por isso nós dizemos que estamos na contramão."