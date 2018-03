Clowns melancólicos Uma polêmica atravessava o teatro italiano do século 18. De um lado, estava Carlo Goldoni, que tratava de ajustar a commedia dell'arte aos novos tempos. Na margem oposta, despontava Carlo Gozzi. Tido como purista, o autor insurgia-se contra as tais mudanças propostas por seu antagonista. Preferia as comédias de contos de fadas, com bruxas e feiticeiros. E foi justamente em uma dessas suas histórias que O Amor das Três Laranjas ou KD VOCÊ?, montagem que cumpre curtíssima temporada a partir desta quinta-feira, 10, no Itaú Cultural, encontrou seu argumento.