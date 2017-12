Clóvis Graciano é homenageado com mostra no Espaço BM&F O Espaço Cultural BM&F, no prédio da sede da Bolsa de Mercadorias & Futuros, inaugura nesta terça-feira, 17, às 18 horas, para convidados e na quarta para o público, a mostra Centenário de Clóvis Graciano na BM&F. A exposição, realizada para a comemoração dos 100 anos de nascimento do artista, reúne cerca de 40 obras, entre desenhos, nanquim sobre papel e bico-de-pena, guache, crayon, monotipia, óleo sobre papel, sobre tela e sobre madeira , todas produzidas entre 1936 e 1976. A curadoria é de Maria Helena Prudêncio, responsável pelo Projeto Clóvis Graciano de catalogação das obras do artista. Centenário de Clóvis Graciano na BM&F. Espaço Cultural BM&F. Praça Antonio Prado, 48. Hoje, às 18 horas