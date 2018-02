Cloud Gate Dance estreia novo espetáculo em SP

Em "Whisper of Flowers", trabalho que o grupo mostra a partir de amanhã no Teatro Alfa, os bailarinos agora dançam sobre 300 quilos de flores. "Penso o palco como parte integral do trabalho, e não como ''cenário''", disse o diretor e fundador da companhia, Lin Hwai-Min. "Uso tudo aquilo que me parece necessário. E isso podem ser grãos de arroz, água, ou mesmo transformar o espaço em um pequeno lótus, com folhas e flores. Espero que o palco não apareça apenas como decoração, mas que seja capaz de interagir com o público."

O mote para a nova coreografia veio de uma obra clássica do teatro realista do século 19, "O Jardim das Cerejeiras", e, não por acaso, o espetáculo passou por Moscou neste ano. Na ocasião, integrou a seleção do Festival Anton Chekhov, que comemorava os 150 anos de nascimento do autor russo, e foi encenada ao lado de outras peças - de teatro e dança - criadas também sob encomenda para a efeméride. Apesar da inspiração declarada, a coreografia não teme abandonar personagens e o enredo do texto original para deter-se em um conceito mais fluido: a passagem da juventude à maturidade.

No palco, repleto de pétalas vermelhas feitas de seda e tomado por um vento incessante, surgem 20 bailarinos. Ao fundo, uma parede de espelhos reflete os corpos de trajes coloridos, a se movimentarem em um bailado festivo. Na segunda parte do espetáculo, porém, esse tom solar recrudesce. A iluminação vai minguando até reduzir-se a poucos focos de luz e os figurinos resumem-se a faixas esmaecidas, como se a sugerir uma nudez dos intérpretes. Para a trilha sonora, Hwai-Min elegeu as "Seis Suítes para Violoncelo", de J.S. Bach. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Cloud Gate Dance Theatre - Teatro Alfa (Rua Bento Branco de Andrade, 722). Tel. (011) 5693-4000. Sábado, segunda e terça, 21h; domingo, 18h. R$ 50/R$ 120.