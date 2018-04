Clooney vai fazer filme em cidade italiana afetada por terremoto

"Vamos fazer um filme aqui, no qual eu vou atuar, no final de setembro", disse Clooney a jornalistas, assinalando que espera que o trabalho ajude a reativar a economia da região, após o terremoto de abril que deixou mais de 300 mortos.

"Acho que será a melhor maneira de dar uma mão e incentivar a economia", disse Clooney. "Estamos aqui para chamar a atenção a esta tragédia", acrescentou.

Clooney, que tem 48 anos e possui uma casa perto do lago Como, no norte da Itália, chegou a L'Aquila de helicóptero. Ele também inaugurou um pequeno centro cultural em uma das barracas ainda usadas para abrigar milhares de pessoas que perderam suas casas no terremoto de abril.

No momento, a cidade está sediando a cúpula do G8, os oito principais países industrializados do mundo.

Premiado com o Oscar, o astro de "Syriana" e "Onze Homens e Um Segredo" é "mensageiro da paz" das Nações Unidas e recentemente vem aproveitando sua fama para chamar a atenção à situação dolorosa dos refugiados na região sudanesa de Darfur.