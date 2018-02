Clooney produz filme sobre Cuba George Clooney vai produzir um filme sobre um militar ianque que ajudou Fidel Castro a derrubar Fulgencio Batista, informou a revista The Hollywood Reporter. O roteiro será baseado em artigo escrito por David Grann, e publicado em 28 de maio pela revista New Yorker, que conta a historia de William Alexander Morgan, único estrangeiro, além de Guevara, a alcançar o título de comandante de Cuba e herói da Revolução. Clooney vai tocar a produção com o sócio Grant Heslov, da produtora Smokehouse. O projeto deve ser dirigido pelo ator, que trabalha atualmente na adaptação de um livro sobre a 2.ª Guerra: The Monuments Men. / EFE