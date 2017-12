Clooney, Pitt e Matt Damon doam € 550 mil para Darfur

Os atores e o produtor do filme Treze Homens e um Novo Segredo doaram mais de € 550 mil à entidade Oxfam, para combater a grave crise humanitária que na região de Darfur, no Sudão. A ajuda provém da iniciativa Not on our watch (Não sob nossas vistas), um movimento que tenta concentrar a atenção do mundo em prevenir ou acabar com atrocidades. Segundo George Clooney, que promoveu a iniciativa junto com os atores Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle e o produtor Jerry Weintraub, o povo de Darfur "necessita urgentemente da ajuda de organizações como a Oxfam". O diretor da Oxfam Internacional, Penny Lawrence, mostrou sua alegria com o "fantástico donativo" e ressaltou o fato de que até as pequenas doações podem chegar longe. "Por exemplo, € 120 podem servir para alimentar uma família de cinco pessoas durante três meses", explicou. A quantidade oferecida pela "Not on our watch" abastecerá de água e outros produtos básicos meio milhão de pessoas que foram expulsas de seus lares em Darfur e no vizinho Chade.