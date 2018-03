CLOONEY CONVIDA VIZINHO PARA JANTAR O ator norte-americano George Clooney, que mora atualmente em Berlim, convidou seu vizinho de mesa em um restaurante a sentar-se com ele, mas o convidado não reconheceu o astro de Amor sem Escalas. Oliver Hermman é um empresário que jantava sozinho no restaurante Royal Grill. Após pedir a conta, Hermman soube pelo garçom que havia sido convidado a sentar-se na mesa de seu vizinho do lado, que acreditava tê-lo incomodado por conversar muito alto. Sem reconhecer a celebridade, Hermman ofereceu seu cartão de visita a Clooney e se despediu. O ator está em Berlim para rodar o filme The Monuments Men. / EFE