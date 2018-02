Clipes de Michael Jackson serão lançados em DVD

O espólio do cantor e o selo Epic/Legacy Recordings anunciaram nesta quarta-feira que os 40 clipes serão divididos numa caixa com três DVDs, a ser lançada em 22 de novembro sob o título "Michael Jackson's Vision".

Lá estarão clássicos como a versão integral de "Thriller", o clipe de "Bad" dirigido por Martin Scorsese, e "Black and White", junto com outros trabalhos menos conhecidos, como "Ghosts", em colaboração com Stan Winston, mago dos efeitos especiais.

Em 2009, o espólio de Jackson já havia lançado o longa-metragem "This Is It", reunindo ensaios de uma turnê que não chegou a ocorrer. Ainda deve sair um álbum com músicas inéditas, e o Cirque du Soleil já foi autorizado a preparar um espetáculo inspirado nas obras do cantor, que morreu em junho de 2009 após sofrer uma overdose de medicamentos.

