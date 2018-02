Clipes de 'Em Família' somam 400 atores Mais de 400 atores devem participar, até o fim da novela das 9, dos clipes Momentos em Família, que encerram cada capítulo. Diferentemente de outras tramas de Manoel Carlos, que terminavam com imagens e depoimentos reais, o fechamento da vez é nitidamente dramatizado, mas tem inspiração no cotidiano. Diretor-geral do Momentos, João Daniel Tikhomiroff, da produtora Mixer, explica que as imagens em geral são gravadas em externas, com uma câmera na mão e cores mais suaves, justamente para diferenciar sua estética da novela. Há cerca de 50 roteiros escritos, com temas que envolvem casamentos, separações, desilusões e comemorações, entre outros.