Clipe dos Stones traz nudez

No vídeo, Noomi atira contra zumbis, distrai motoristas e chega a vomitar sangue, tudo ao som dos roqueiros ingleses, que comemoram 50 anos de estrada em 2012. Em vário momentos, a atriz evoca a célebre personagem: aparece de topless em uma cena e seminua sobre uma cama cheia de dólares em outra. O diretor é o também sueco Jonas Akerlund, responsável por clipes como os das músicas Ray of Light, de Madonna, Paparazzi, de Lady Gaga, e Smack My Bitch Up, do Prodigy.

GRRR! é uma coletânea que relembra a longa carreira dos Rolling Stones, e é oferecida em três opções. Tem a convencional, com dois CDs; uma com três, e outra, de luxo, com cinco CDs, além de um vinil. Há, porém, apenas duas canções inéditas: a própria Doom and Gloom e One More Shot.

No domingo, o grupo inicia em Londres uma pequena agenda de shows. Serão quatro ao todo, sendo dois na capital britânica e dois em Nova York. Os 30 mil ingressos colocados à venda para as apresentações na Inglaterra foram esgotados em poucos minutos, apesar do preço alto. / EFE