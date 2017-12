Com a decisão, "Thriller" tornou-se o primeiro clipe a ser preservado no arquivo. Além do clássico vídeo do Rei do Pop, outros 24 filmes foram incluídos na lista dos tesouros culturais americanos, entre eles "Muppets, O Filme", de 1979, "Aconteceu no Oeste", de 1968, "Sentenciado", de 1957, e "Jezabel", de 1938. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.