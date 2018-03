Clinton e Pitt preparam terreno para obras em New Orleans

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e o astro de Hollywood Brad Pitt se reuniram com centenas de voluntários no bairro Lower 9th Ward, de New Orleans, onde uma fundação comandada por Pitt planeja iniciar a construção de casas acessíveis aos desabrigados pela passagem do furacão Katrina na cidade. "Esperemos ver uma troca imensa aqui nos próximos seis meses", disse Pitt a um grupo de moradores enquanto posava para fotos e dava autógrafos no domingo, 16. O ator, de 44 anos, e Bill Clinton, caminharam pela rua rodeados por centenas de voluntários que preparam o terreno para a construção das casas. O trabalho inicial foi cortar a grama e retirar as ervas daninhas que haviam crescido no terreno. A região do Lower 9th Ward foi uma das mais afetadas pela passagem do Katrina em New Orleans em 29 de agosto del 2005. O furacão causou a ruptura do dique da cidade, o que provocou uma inundação devastadora. Anne Bouthielette, de 20 anos, estudante de história da Universidade Trinity College em Hartford, Connecticut, estava entre os 600 universitários que participaram em New Orleans do projeto Universidade de Iniciativa Global Clinton (CGIU), que desafia os estudantes e as universidades a enfrentar os problemas mundiais com soluções práticas e inovadoras. O evento terminou no domingo, com o trabalho desses voluntários no Lower 9th Ward, lugar onde Pitt e sua fundação Make It Right, iniciam a construção de casas, com materiais inócuos ao meio ambiente, para aqueles que perderam suas moradias.