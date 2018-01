Clint Eastwood é eleito astro favorito de cinema nos EUA

O astro de "Perseguidor Implacável" e "Gran Torino" de 2008, foi eleito ator favorito do cinema em 2009, superando Denzel Washington que manteve o primeiro lugar por três anos seguidos na pesquisa de opinião anual Harris Poll, divulgada na terça-feira.

Sandra Bullock, vencedora do Globo de Ouro e do People's Choice por seu papel no filme "O Lado Cego", foi a atriz de cinema mais popular. Ela retomou o lugar entre os primeiros 10 e conquistou o 4o. lugar na classificação geral.

Bullock, 45 anos, considerada favorita para vencer seu primeiro Oscar em março, foi bem avaliada pelo público norte-americano de 33 a 44 anos, particularmente no sul dos Estados Unidos.

Mas Eastwood, 79 anos, que conseguiu combinar os papéis de ator e diretor vencedor de Oscar durante os últimos 10 anos, teve ótima aprovação do público masculino, eleitores republicanos e independentes, e acima de 45 anos.

O ator Johnny Depp de "Piratas do Caribe" saltou para o 2o. lugar do 8o. que ocupava em 2008, e foi a escolha favorita das mulheres norte-americanas.

O caubói John Wayne -- que manteve a mesma posição no ranking desde o início das pesquisas em 1994, apesar de sua morte em 1979 -- escorregou para o 7o. lugar, mas Will Smith, Harrison Ford e Angelina Jolie deixaram totalmente a lista dos primeiros 10 em 2009.

A pesquisa de opinião da Harris Poll foi realizada pela Internet nos Estados Unidos entre os dias 7 a 14 de dezembro, com 2.276 adultos.

Os primeiros 10 da lista para 2009 foram:

1. Clint Eastwood

2. Johnny Depp

3. Denzel Washington

4. Sandra Bullock

5. Tom Hanks

6. George Clooney

7. John Wayne

8. Meryl Streep

9. Morgan Freeman

10. Julia Roberts

(Reportagem de Jill Serjeant)