Clint, caçada humana nos canais pagos

15h40 na Globo

( Herbie: Fully Loaded). EUA, 2005. Direção de Angela Robinson, com Lindsay Lohan, Michael Keaton, Matt Dillon, Justin Long, Breckin Meyer.

O remake de Seu Meu Fusca Falasse, um dos clássicos familiares da Disney no começo dos anos 1960, privilegia a personagem de Lindsay Lohan mais do que o protagonista do filme antigo (Dean Jones). A garota ganha do pai um fusca aos pedaços, descobre que ele é falante e participa de uma corrida - que vai ganhar, naturalmente, ou você tem dúvida? Lindsay, antes dos problemas, é linda (e simpática)e, embora o filme antigo, de Robert Stevenson, seja melhor, este consegue ser razoavelmente divertido. Rende um programa legal. Reprise, colorido, 101 min.

Limite Vertical

22h na Rede Brasil

(Vertical Limit). EUA, 2000. Direção de Martin Campbell, com Chris O''Donnell, Robin Tunney, Scott, Glenn, Bill Paxton, Izabella Scorupco.

Chris O"Donnell faz guia forçado a participar de um resgate no pico de uma montanha gelada. Para garantir que ele participe, os criminosos - pois são criminosos - sequestram sua irmã. Boas cenas de ação - o diretor Campbell, de 007 Contra GoldenEye e A Máscara do Zorro, não nega fogo - e a espetacular paisagem da Nova Zelândia, onde o filme foi feito, deixam o olho do espectador preso na tel(inh)a. Reprise, colorido, 124 min.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

22h25 na Globo

( Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull). EUA, 2008. Direção de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent, Shia Labeouf.

Recebido, nos cinemas, a pedradas pelos críticos, o quarto filme da série com o dublê de arqueólogo e aventureiro do diretor Spielberg e do produtor Lucas pode ser inferior aos anteriores, mas isso não significa que não seja um espetáculo divertido e movimentado. O dr. Jones enfrenta nazistas em busca da caveira do título. Seu filho, "Júnior", participa da caçada (e, de certa forma, aumenta os perigos do pai). Harrison Ford, que faz Indy, e suas duas mulheres (Karen Allen e Cate Blanchett), mais Shia Labeouf compõem o programa legal - só de muito mau humor para não passar duas horas eletrizantes. Melhor(es) cena(s) - o ataque das formigas, que Spielberg tomou emprestado de Byron Haskin (Selva Nua), como já se havia apropriado de outro filme do mesmo diretor, A Guerra dos Mundos. Reprise, colorido, 122 min.

O Coronel e o Lobisomem

2h50 na Globo

Brasil, 2005. Direção de Mauricio Farias, com Diogo Vilela, Selton Mello, Ana Paula Arósio, Tonico Pereira, Pedro Paulo Rangel, Andrea Beltrão.

O livro de José Cândido de Carvalho já havia sido adaptado por Alcino Diniz em 1979. A nova versão tem produção apurada e investe em efeitos de ponta, além de possuir um elenco de astros e estrelas - e isso que, da anterior, participavam ícones do Cinema Novo, como Maurício do Valle e Jofre Soares. Tudo isso ajuda "médio", como vê poderá confirmar. Diogo Vilela faz coronel de patente e fazendeiro por herança que briga na Justiça - e enfrenta até lobisomem - para manter suas terras e conquistar a bela prima, ambos, o patrimônio e o amor de sua vida, ameaçados pela ofensiva do meio irmão, interpretado por Selton Mello. Reprise, colorido, 106 min.

Amanhã

A Globo exibe o preferido do público entre - O Cadete Winslow, de David Mamet, baseado na peça de Terence Rattigan que já havia sido filmada por Anthony Asquith como Um Caso de Honra; a nova versão tem Nigel Hawthorne, Jeremy Northam, Rebecca Pidgeon, Gemma Jones, Matthew Pidgeon e Guy Edwards na história do pai intransigente cujo filho está sendo acusado de roubo na academia militar; para limpar seu nome, ele "quase" sacrifica a família (EUA, 1998; fone 0800-70-9011); e Uma Virada do Destino, de Gillies MacKinnon, com Steve Martin como marceneiro que adota garota abandonada em sua porta e briga na Justiça com o verdadeiro pai da menina, um político que espera faturar prestígio com o caso; Gabriel Byrne. Laura Linney, Catherine O" Hara e Stephen Baldwin estão no elenco (EUA, 1994, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Josey Wells, o Fora da Lei

1H30 NO TCM

(The Outlaw Josey Wells). EUA, 1976. Direção e interpretação de Clint Eastwood, com Chief Dan George, Sondra Locke, Bill McKinney, John Vernon, Richard Farnsworth.

Western cuja direção o astro Eastwood assumiu quando o realizador original, Philip Kaufman, foi deletado da produção. Ele faz fazendeiro que, no fim da Guerra Civil, vira vingador desesperado, caçando soldados da União que massacraram sua família. No processo, fica com a cabeça a prêmio e entra na mira de caçadores de recompensas. O filme é bom, mas foi considerado muito violento na época. Reprise, colorido, 135 min. Às 19h50, o Telecine Cult exibe A Marca da Forca, outro western, também com Clint, mas ele é só ator. Ted Post é o diretor. Reprise, colorido, 116 min.