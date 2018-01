Clima militar marca desfile da grife Redley no Fashion Rio

Num cenário de guindastes, tijolos aparentes e teto vazado, 52 modelos apresentaram a coleção outono/inverno da Redley, no Armazém 6, nesta sexta-feira, 11. As moças e rapazes desfilaram a indumentária militar, caças e bermudas utilitárias e jaquetas desestruturadas por uma passarela de 270 metros - o recorde deste Fashion Rio. Para contrastar com os tecidos utilitários, a leveza do voil, algodão washed e da malha Bamboo, tecido ecológico desenvolvido pela Marles. As cores sóbrias, como azul-marinho, verde, roxo, preto, branco e grafite, ganharam personalidade quando complementadas com calças e bermudas tangerina, melancia e azul-turquesa - para eles e para elas. Para proteger do frio, peças com forro destacável ou duplaface foram apresentadas em vários modelos: jaqueta militar, parka, jaqueta utilitária. Para mostrar que a mesma roupa pode virar duas ou três, alguns rapazes desfilaram só com o forro das peças Para as meninas, o destaque é o vestido de gola alta e pregas, navy, desfilado por Claudia Seiler. Volumosos cachecóis trançados, que aparecem como tendência para a próxima estação, também têm vez na moda da Redley. A atriz Erika Mader, que fotografou para o catálogo da grife, elogiou os shorts utilitários. "Gosto dessa coisa bag, com muitos bolsos. É uma coisa que uso muito", comentou. Ainda desfilam nesta sexta Rio Moda Hype, AcquaStudio, Graça Ottoni, Márcia Ganem, Sandpiper e Layanna Thomaz - esta, seguindo o tema deste Fashion Rio, a tecnologia, apresentará sua coleção no centro cultural Oi Futuro, no Flamengo.