Clima e restrições da União Europeia reduzem produção mundial de vinho A produção global de vinho caiu drasticamente no ano passado devido ao mau tempo na Europa e à adoção de políticas para reduzir vinhedos no continente, enquanto Chile e Estados Unidos tiveram safras excepcionais, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).