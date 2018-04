Clima de suspense toma conta de 'Caminho das Índias'

Raul, com ajuda do motorista Gopal (André Gonçalves), até que enfim, enxergará que foi usado pela megera - a vilã roubou Raul da esposa, simulou a morte dele e ainda colocou a mão em sua conta milionária na Suíça. Yvone tenta dar um ?chega pra lá? no motorista, mas não consegue. ?Essa nova fase da Yvone e do Raul parece um filme de suspense. Aos poucos, ele vai descobrir as intenções dela, a doença (Yvone é psicopata) e como a mulher armou tudo?, adianta Alexandre Borges. ?Apesar da inocência, ele dará a volta por cima. Aguardem...?, promete o ator. Ainda na mesma semana, Raul cogitará a ideia de denunciar a vilã.

Mas o mexe-mexe "investigativo" não se resume ao casal de Dubai. No Rio, a socialite Melissa (Christiane Torloni), desconfiada das traições do marido Ramiro (Humberto Martins) sai a procura da amante do empresário. Já na Índia, a casa dos Ananda entrará no ?climão? de desconfiança com Surya (Cléo Pires), que armará contra Camilla (Ísis Valverde). Depois, será Raj (Rodrigo Lombardi), que começará a desconfiar da esposa Maya (Juliana Paes), já que a indiana ao descobrir um telefone de Bahuan (Márcio Garcia), seu antigo amor, anota o número e o guarda em um livro - de Raj. As informações são do Jornal da Tarde.