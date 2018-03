Clientes pagam o que podem em novo restaurante de Jon Bon Jovi

SÃO PAULO - Jon Bon Jovi inaugurou nesta quarta-feira, 19, um restaurante para caridade no centro de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O The Soul Kitchen foi criado para ajudar pessoas necessitadas, no sistema "pague o que puder", saindo do "estigma do sopão", informou a Associated Press.

O The Soul Kitchen não especifica valores em seu menu, composto por peixe empanado, arroz e feijão, peito de frango grelhado com manjericão, purê de batata, legumes salteados, entre outros pratos caseiros, além de entrada e sobremesa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada cliente tem a opção de pagar a quantia que quiser, deixando um envelope sobre a mesa, e quem não puder pagar pode oferecer algum tipo de serviço comunitário em troca da refeição de toda a família.

Durante o lançamento do restaurante, o vocalista do Bon Jovi explicou que "com a economia em baixa, uma das coisas que eu percebo foi que os rendimentos disponíveis foram uma das primeiras coisas a irem embora". O cantor declarou estar fortemente envolvido com o restaurante, inclusive lavando pratos.

O negócio é financiado pela fundação de caridade de Bon Jovi, a Jon Bon Jovi Soul Foundation. "Quando eu descobri que uma em cada seis pessoas neste país vai para a cama com fome, eu pensei que esse devia ser o próximo passo da fundação", disse o cantor à AP.