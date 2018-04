Cleyde Yáconis vira nome de teatro em São Paulo No dia 14 de novembro, a atriz Cleyde Yáconis completa 86 anos com muitas conquistas a celebrar. Na juventude, sonhara ser médica, mas para sobreviver trabalhava como produtora no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde sua irmã, Cacilda Becker, era a estrela. Em 1950, por saber o texto de cabeça, sobe ao palco para substituir a atriz Nydia Licia, subitamente doente, em "Anjo de Pedra", de Tennessee Williams. Não saiu mais. No ano seguinte já receberia um prêmio de atriz revelação por "Ralé", de Gorki.