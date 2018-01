Cláudio Marzo permanece internado no Rio O ator Cláudio Marzo, de 72 anos, permanece internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ele chegou ao hospital na segunda-feira, 16, com insuficiência respiratória e pneumonia. O ator está na Unidade de Terapia Intensiva e respira com ajuda de aparelhos. De acordo com os médicos, seu estado de saúde inspira cuidados e não há previsão de alta. Em fevereiro, Cláudio Marzo esteve internado na clínica por uma semana, com o mesmo quadro.