Claudio Edinger comemora 30 anos de carreira com livro Fotógrafo-documentarista, Claudio Edinger faz um balanço dos 30 anos de carreira com um livro retrospectivo, Isso é que é, que será lançado na quinta, acompanhado de exposição. Nele, agrupa os principais trabalhos em 200 fotos (como os famosos ensaios no Hospital Psiquiátrico Juqueri e no Chelsea Hotel, em Nova York) e reforça a unidade entre eles. "Ao longo do tempo, juntei muitos projetos e alguns parecem não ter ligação entre si", teoriza Edinger. A idéia foi criar uma síntese do todo e mostrar que, de uma forma geral, como fotógrafo, ele sempre procurou instigar questionamentos, filosóficos até. Esses questionamentos não brotam do nada. Edinger lembra pontualmente que o que o levou à fotografia foi um curso de Filosofia na escola. A tentativa de compreensão do homem foi a mola propulsora. "A gente vive muito na inércia, leva uma vida sem entender nosso lugar." Por isso, sua eterna investigação do outro, seja em retratos, em situações de loucura, em comunidades organizadas ou completamente caóticas. Edinger não tem receio, muito menos preguiça desse processo. É do tipo que se envolve no ambiente de seus personagens, mesmo que isso implique num longo período de convivência. Para ele, não existe outra fórmula. "Para conhecer a pessoa, você tem de conversar bastante, passar o tempo com ela", explica. "Morei dois anos com os judeus ortodoxos, cinco anos no hotel Chelsea, me internei no Juqueri. É importante o envolvimento a fundo nas coisas, para retratar essa intimidade." Em início da carreira, essa postura o ajudou a descobrir e construir a própria linguagem. Daí seus ensaios provocativos e, muitas vezes, meio perturbadores. Se Edinger consegue incitar discussões ou mesmo controvérsias a partir deles, sente então que cumpriu seu papel primordial. E da mesma maneira que lança dúvidas para o mundo, seu novo livro traz perguntas e não respostas. Foi assim desde o início e, segundo ele, assim continuará pelos próximos 30 anos, mesmo percebendo sua fotografia um pouco mais intimista de uns tempos para cá. Formado em Economia, a relação mais estreita com a fotografia nasceu das horas passadas no laboratório fotográfico da faculdade de arquitetura. Mas ele acredita que a fotografia é uma força, uma conjunção do universo a favor (ou não) do profissional. E lembra-se que, quando estava na fase de descobrir se queria ser ou não fotógrafo, o destino lhe deu a tão almejada resposta, colocando-o no lugar certo, na hora certa Foi durante a parada militar de 7 de Setembro de 1975. Seu campo de visão captava não só o desfile: um anúncio da Coca-Cola parecia aprovar tudo aqui, com a frase "Isso é que É", enquanto outro anúncio, este da Esso, confirmava com "Extra Certo e Super Certo." A foto não foi publicada em plena ditadura no Brasil, mas deu certeza a Edinger que estava no caminho correto. Agora, ela estampa a capa de seu novo livro, que simbolicamente marca o fim de um ciclo. Ele próprio escreve: "Todo fotógrafo será julgado pelas imagens que deixou, não por seus projetos. Senti que havia chegado a hora de prestar contas de todos esses anos de pesquisa. Isso É Que É. Cláudio Edinger. Editora DBA. 228 págs. R$ 149. Galeria Arte 57. Rua Tatuí, 104, telefone 3081-9800. 5.ª 20 h "