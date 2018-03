Cláudia Rodrigues vai substituir Maria Paula no 'Casseta'

Nem Luana Piovani, nem Juliana Paes, muito menos Grazi Massafera. A mais nova casseta é Cláudia Rodrigues. A ex-Diarista foi escolhida pela trupe dos cassetas para substituir Maria Paula durante sua licença maternidade. A atriz, grávida de seu segundo filho, já se afastou das gravações. O nome de Cláudia foi uma sugestão da diretoria da Globo, uma vez que a volta de A Diarista ao ar foi novamente adiada por tempo indeterminado. Grazi, que estava bem cotada para a vaga, não pôde aceitar porque pediu férias à Globo logo após o termino da novela Desejo Proibido. Juliana Paes também já estava envolvida com outros projetos quando foi sondada pelos humoristas. Cláudia, que foi convidada pelos cassetas há poucos dias, aceitou participar e até já se reuniu com a produção do humorístico. A idéia é que ela estréie no lugar de Maria Paula em abril, quando o Casseta & Planeta retorna de férias. A intenção da humorista é voltar a ter um programa só seu no segundo semestre. Cláudia não esconde que gostaria de ressuscitar A Diarista, com novo elenco e direção, mas a Globo estuda dar a ela uma nova atração. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo