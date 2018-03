Cláudia Rodrigues vai reviver Marinete no 'Casseta' Os cassetas vão ressuscitar A Diarista. Isso mesmo. Em sua participação no humorístico, Cláudia Rodrigues terá quadros com sua personagem de maior sucesso, a empregada doméstica Marinete. A humorista, que substituirá Maria Paula durante sua licença maternidade, gravou sua primeira participação no Casseta & Planeta, Urgente! na segunda-feira, no quadro Cuidado! Tiozão na Área, com Beto Silva e Claudio Manoel. Além de viver personagens que estão sendo criados especialmente para ela, Cláudia trará de volta alguns de seus sucessos. A Diarista, por exemplo, terá um quadro no Casseta batizado de Marinete no Olho da Rua. Outros personagens de Cláudia também podem ganhar espaço na atração. A primeira aparição da humorista entre os cassetas será em abril, com o fim das férias da atração. Maria Paula deixa uma caixa no camarim para os colegas, que, ao abrirem, darão de cara com Cláudia, uma espécie de ''Maria Paula Substitaitor Tabajara''. Diferentemente dos outros cassetas, Cláudia não participará da produção de textos do programa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo