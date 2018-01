Cláudia Rodrigues revela que sofre de esclerose múltipla Cláudia Rodrigues, de 35 anos, que interpreta a empregada doméstica Marinete no seriado da Rede Globo A Diarista, sofre de esclerose múltipla, que afeta o sistema nervoso central, lentamente progressiva e uma doença sem cura. A notícia foi confirmada pela assessora da atriz, Marlene Mattos. A revelação veio à tona porque Cláudia passou mal essa semana e não pôde comparecer à gravação de um dos episódios de A Diarista. Quando questionada, a atriz teria contado com naturalidade que sofre de esclerose múltipla há seis anos. Em entrevista ao jornal carioca Extra Cláudia disse que, quando soube da doença, seu maior temor era não poder ter filhos, mas explicou que o médico a tranqüilizou a esse respeito. Ela tem uma filha de cinco anos, Iza. Segundo a assessoria da atriz, sua doença está controlada e os surtos só ocorrem em épocas de muito estresse. Antes de protagonizar a série de humor A Diarista, que passa às terças-feiras, Cláudia atuou no programa Zorra Total, também de Rede Globo.