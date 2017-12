Claudia Raia estreia musical 'Pernas Pro Ar' em SP

Numa cena, ela dialoga com as pernas que respondem com sons executados pela orquestra; num outro, uma animação faz com que elas dancem, autônomas, numa espécie de moldura em torno do palco, efeito possível graças à sofisticada tecnologia utilizada, que propicia cenografia virtual, projetada em 3 dimensões, por 9 projetores e 12 computadores. Num país onde poucos são os teatros equipados tecnicamente para receber grandes produções, Claudia Raia construiu uma caixa cênica a ser instalada sobre o palco, suprimindo o problema da ausência de recursos. Tudo porque ela sonhou, desde o início, bater ainda mais pernas do que sua personagem. Depois de ter passado por Ribeirão Preto e Recife, o musical estreia em São Paulo, e segue para Porto Alegre ainda este ano. Ao todo, "Pernas pro Ar" vai viajar por 17 capitais. Terá ainda sessões ao ar livre e de graça - a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e Belém do Pará, às margens do Amazonas, estão entre as já planejadas para o próximo ano.

"É loucura fazer turnê com tal produção. São três carretas de 30 metros, 25 pessoas no palco, tenho uma orquestra em cena, nenhum som é playback, são 50 pessoas ao todo viajando. É absurdo, mas estou feliz porque acho que abro caminho para mostrar que é difícil, caro, mas possível excursionar com musicais", diz Claudia Raia.

Dois consagrados atores de musicais, Marcos Tumura e Ruben Gabira, têm participação especial no elenco de nove atores. "Tumura começou comigo, veio atuar em Splish Splash, morou na minha casa, sinto-me mãe artística dele. Cameron (Mackintosh, produtor da Broadway), disse que Tumura foi o melhor Jean Valjean (personagem de Les Miserables) que ele já viu. É uma emoção esse reencontro. Gabira é outro parceiro de anos, mora na Áustria, faz operetas lá, assim como Alonso Barros, meu coreógrafo." A direção musical é de Paulo Nogueira. No repertório, hits e canções de musicais famosos, nas versões de Bibi Ferreira, Zé Rodrix e Sylvia Massari. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Pernas pro Ar. Teatro Bradesco. Rua Turiassu, 2.100, 3.º andar, Bourbon Shopping. Tel. (011) 3670-4141. 5.ª a sáb., 21 h; dom., 20 h. R$ 50/ R$ 200. Até 12/12