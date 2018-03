Claudia Leitte faz último show em SP antes do parto Grávida de sete meses, a cantora Claudia Leitte realiza hoje o seu último show na capital paulista - do disco Ao Vivo em Copacabana - antes do parto. "A gravidez não mudou minha rotina, só não dou mais mortal", brinca. Segundo Claudia, com a carreira solo, sua relação com o público ficou mais forte. "A empatia aumentou", garante a ex-vocalista da banda Babado Novo. Hits como Extravasa estão no repertório do show, que começa às 22h, no HSBC Brasil (R. Bragança Paulista, 1281). R$ 120 a 240. As informações são do Jornal da Tarde.