Claudia Leitte, ex-Babado Novo, traz novo show a SP Mais de 500 mil pessoas compareceram à Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em fevereiro, para conferir a gravação do CD e DVD da baiana Claudia Leitte, que marcava sua estréia solo, após o desligamento do grupo Babado Novo. Para comemorar a nova fase, a cantora veio a São Paulo para apresentar seu novo trabalho, hoje à noite, no Credicard Hall. Depois de mais uma sessão de fotos, antes de falar para TVs e enquanto dava autógrafos para funcionários do hotel em que estava hospedada, Claudia conseguiu respirar e falar se não sente saudades do tempo em que era apenas mais uma postulante a cantora. ?Nenhuma. Tenho meu momento de tranqüilidade em casa com a minha família. E sempre trago eles comigo?, diz. Seu pai e sua mãe acompanhavam seus passos na cidade. Para amenizar a maratona, Claudia vem em jatinho particular. Se imaginarmos que a cantora estava no Rio um dia antes do show em São Paulo e que não pára de gravar comerciais, a conclusão é de que a vida da família Leitte deve estar muito mais ligada ao céu que à terra. A correria já fez efeito: ?Estou com uma gastrite horrorosa. Tem vezes que estou dormindo em pé, mas tenho que agradecer por tudo o que tem me acontecido?, reflete. ?Parei com a natação, não tenho tido tempo de me exercitar. Tomo vitaminas, muita água, como frutas e verduras.? Para hoje, a cantora promete um palco espetacular. Os convidados da apresentação em Copacabana não dividirão o palco com a loira. O show foi idéia do seu marido Marcio Pedreira. Chuva artificial, lasers, big telões e diversas trocas de figurino poderão ser vistos no DVD que será lançado em agosto. Duplo, ele trará ainda um documentário sobre a transição da cantora do Babado Novo para a carreira solo. ?Uma espécie de reality show?, afirma. As informações são do Jornal da Tarde. Claudia Leitte - Credicard Hall (7 mil lugares). Av. das Nações Unidas, 17.955, São Paulo. Tel.: (011) 6846-6010. Hoje (4), às 22h. Ingressos: R$ 90 a R$ 250. www.credicardhall.com.br Censura: 16 anos.