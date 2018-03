Cláudia Leitte está grávida de seu primeiro filho

A cantora Cláudia Leitte, que completa 28 anos nesta quinta-feira, 10, recebeu o título de cidadã de Salvador na quarta, em sessão solene na Câmara Municipal da cidade, conforme honraria proposta pelo vereador Paulo Câmara (PSDB). A notícia mais impactante, contudo, ainda estava por vir. Em seu discurso de agradecimento, a cantora anunciou que está grávida de dois meses de seu primeiro filho, conforme o site do jornal baiano A Tarde. "Esperei 28 anos por esse título, mas o filho que está na minha barriga só terá que esperar sete meses para ser um legítimo baiano", disse Cláudia em seu discurso. Nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Cláudia mora na Bahia desde os cinco anos de idade. A cantora se casou, em 7 de março do ano passado, com o empresário baiano Márcio Pedreira. Carnaval Após seu discurso na Câmara, Cláudia fez questão de dispersar os comentários que a maternidade poderia afastá-la dos desfiles de trios elétricos no Carnaval de 2009 - o primeiro no qual aparecerá como cantora em carreira-solo. Até a folia deste ano, ela era vocalista da banda Babado Novo. "Vou dar à luz e malhar bastante para encarar o Carnaval, já que vou puxar trios nos dois circuitos", diz. "Garanto que vou estar lá." Cláudia alcançou a fama como vocalista do Babado Novo. Na semana passada, a cantora apresentou o show Ao Vivo em Copacabana - seu primeiro trabalho solo. O repertório do show traz músicas do Babado Novo, canções inéditas e releituras. (Colaborou Tiago Décimo, de O Estado de S. Paulo) Matéria ampliada às 17h26