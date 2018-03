Claudia Leitte abre hoje Festival de Verão de Salvador

O festival reúne diferentes estilos de músicas, que vão do axé e sertanejo ao pop rock e MPB, divididos em seis espaços - Palco 2011, Casa de Samba, Casa do Pagode, Concha Acústica, Arena Universitária e Tenda Eletrônica. Serão cerca de seis apresentações por noite em cada espaço, com início às 20 horas.

O Palco 2011, principal do evento, terá Claudia Leitte, banda Eva, Parangolé, Capital Inicial e Maria Gadú na abertura. Amanhã será a vez de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Belo, Jota Quest e A Zorra. Luan Santana será a atração de sexta-feira, junto com Asa de Águia, Harmonia do Samba, Ana Carolina e o cantor Tomate. O americano Jason Mraz vai fechar o festival no sábado. No mesmo dia se apresentam ainda Restart, Jammil e Uma Noites, Chiclete com Banana e Psirico.

A edição deste ano promete ser marcada por duetos. Cláudia Leitte dividirá o palco com o cantor Belo. A Banda Eva, liderada por Saulo Fernandes, recebe o líder do Natiruts, Alexandre. A musa do axé Ivete Sangalo vai cantar com o sambista carioca Diogo Nogueira. E na última noite do evento, o cantor Milton Nascimento vai fazer uma participação especial no show de Jason Mraz.

Festival de Verão Salvador 2011 - De 02 a 05 de fevereiro. Parque de Exposições de Salvador (Av. Luiz Viana Filho, s/n). Abertura dos Portões: 18h. Início dos shows: 20h. Classificação: 14 anos. www.festivaldeverao.com.br