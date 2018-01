Cláudia Abreu planeja 2ª safra de série infantil

Com estreia prevista para março de 2017, Os Valentins, série de Cláudia Abreu para o canal Gloob, já tem uma 2.ª temporada fechada. São 26 episódios por safra, com produção da Zola, empresa da qual ela é sócia, ao lado do marido, José Henrique Fonseca, diretor da série. Cláudia escreve o roteiro com Flávia Lins e Silva (do seriado Detetives do Prédio Azul) e entra em cena como a mãe da família ali retratada. Ela, alquimista e confeiteira, e o marido (Guilherme Weber) são transformados em ratos, dando aos filhos a chance de descobrirem a autonomia. Assim, sua participação na 1.ª temporada, já registrada, se resume ao 1.º e ao último episódio, o que já libera sua agenda para as gravações de A Lei do Amor, próxima novela das 9 da Globo, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Ontem, ela gravou na Oca, no Parque do Ibirapuera, ao lado de Reynaldo Gianecchini, sob direção de Denise Saraceni.

Enquanto isso, Cláudia, ou Cacau, como é chamada entre amigos, vai rascunhando o texto da próxima temporada da série infantil.

Sem hidratação. Reynaldo Gianecchini respira o ar de Paraty, onde gravou como Pedro, seu personagem na próxima novela das 9. De cabelos e barba desbotados para viver um arquiteto de barcos em A Lei do Amor, o ator mal tem sido reconhecido, inclusive por câmeras da Globo.

“Foi dia de ressaca brava na orla carioca e o resultado? A Gaiola das Loucas virou um piscinão!”

Aguinaldo Silva SOBRE A RESSACA NA PRAIA DE COPACABANA

Rodrigo Santoro fala sobre Ben-Hur, filme em que vive Jesus Cristo, em entrevista exclusiva ao Telecine via Facebook (facebook.com/redetelecine): hoje, a partir das 17h, ele tem 20 minutos agendados com o jornalista Moisés Liporage, diretamente do lançamento, em São Paulo.

#SomosTodos Olímpicos, hashtag ativada pela Globo, entrou 30 vezes para os Trend Topics mundiais e 56 vezes nos Trend Topics do Brasil só no domingo, 31, quando foi inaugurado o estúdio da emissora no Parque Olímpico.

5 mil depoimentos foram registrados sob a hashtag. Desde ontem, todos os telejornais de rede da Globo passaram a ser apresentados do Parque Olímpico.

Por falar em Olimpíada, o Porta dos Fundos inaugura nesta quinta-feira uma série de vídeos com temas olímpicos. Na estreia, Fábio Porchat e Antonio Tabet narram a abertura dos Jogos e tentam situar o público – e eles mesmos – sobre a “comitiva de Belize”.

E saiu o ‘Caderno Globo: Somos Todos Olímpicos’, publicação que propõe reflexões sobre o esporte e sua relação com as pessoas. Está disponível pelo app.cadernosglobo.com.br

Marco Ricca já tem retorno agendado na Globo para depois que Mão de Luva encerrar seu expediente: está reservado para a novela que Lícia Manzo escreve para a faixa das onze em 2017, sob direção de José Luiz Villamarim.

A TV paga tem mais audiência de janeiro a julho deste ano do que no mesmo período de 2015. Mas perdeu fatia no bolo de TVs ligadas. No ano passado, até julho, a TV paga respondia por 21,2% dos televisores ligados nas 24 horas do dia, ante 20,7% deste ano.

É que a média de TVs ligadas cresceu 7% e a da TV paga, 5%. O crescimento de TVs ligadas segue engordando os canais abertos.

100 metros cúbicos de areia foram encomendados para uma quadra de vôlei montada nos Estúdios Globo. Olimpíada? Não. Cenário da nova temporada de ‘Malhação', 'Pro Dia Nascer Feliz’