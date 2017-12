Cláudia Abreu, grávida, deixa Paraíso Tropical A dois meses do início das gravações, "Paraíso Tropical", próxima novela das 9 da Globo, perdeu sua protagonista. Cláudia Abreu, escalada para viver a personagem central da trama, comunicou esta semana à Globo que está grávida do seu segundo filho, portanto, não poderá participar da produção. Cláudia faria gêmeas no folhetim, ao estilo Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia", uma boa e outra má. As personagens se envolveriam com o mocinho da história, vivido por Fábio Assunção. As gravações estão previstas para começar entre fim de outubro e início de novembro na Bahia. O diretor Dennis Carvalho e o autor Gilberto Braga correm contra o tempo para encontrar outra protagonista. Débora Falabella e Camila Morgado, ambas já escaladas nesse elenco, são opções bem cotadas para a vaga. Gilberto garante que o papel não foi escrito especialmente para Cláudia, e que a chegada de uma criança sempre é uma notícia boa. Além de Assunção, o elenco de "Paraíso Tropical", que estréia no início de 2007, conta com Wagner Moura, Tony Ramos, Débora Bloch, Hugo Carvana, Isabela Garcia, Cleo Pires e Reginaldo Faria.