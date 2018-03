CLAUDE NOBS SOFRE ACIDENTE O fundador e diretor do Festival de Jazz de Montreux Claude Nobs, de 76 anos, está em coma depois de ter sofrido um acidente enquanto praticava esqui na Suíça. Ele foi operado em Lausanne e necessita de uma série de exames, afirmou comunicado do festival. O secretário-geral do evento, Mathieu Jaton, assumirá interinamente o cargo do diretor. Nobs fundou o Festival de Montreaux em 1967. Rapidamente, tornou-se uma das mais importantes atrações de música. Na época de sua criação, o evento era realizado com 10 mil francos suíços ( 8 mil). Entre os apoiadores estavam or irmãos Ahmet e Nesuhi Ertegun da Atlantic Records. / AFP