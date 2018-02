Classificação tem um novo comitê A comitê que define a classificação indicativa de produtos artísticos (filmes, peças, espetáculos, CDs, DVDs) terá agora representação da sociedade. A Secretaria Nacional de Justiça editou portaria esta semana nomeando as instituições do Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil para a Classificação Indicativa. Elas terão voz ativa no processo. Compõem o comitê, entre outros, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a Pastoral da Criança, o Conselho Federal de Psicologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Poderão ainda ser convidados organismos internacionais e acadêmicos para reuniões.