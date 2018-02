Clássicos de Zappa serão relançados O espólio de Frank Zappa relançará uma batelada de discos do lendário compositor e instrumentista a partir de julho. O Zappa Family Trust, que é controlado pela viúva de Zappa, Gail, anunciou na segunda-feira que voltou a controlar o catálogo do músico e fechou contrato com a Universal Music para relançá-lo na íntegra (cerca de 60 discos), nos próximos anos. A primeira fornada será de 12 álbuns e sairá no dia 31 de julho. Inclui Freak Out, We're Only In It For the Money e outros clássicos do Mothers of Invention, a banda de Zappa nos anos 60. Gail Zappa confirmou que outra dúzia de discos será relançada até o fim do ano. / NYT