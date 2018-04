Clássico do Radiohead em versão rasta

A vocação do reggae e seus derivados para cometer covers surreais vem de muito tempo antes da investida metida a ousada, mas apenas engraçadinha do Dread Zeppelin, que fez um certo barulho no início da década de 1990. Porém, são raras as experiências que soam bem aos ouvidos de quem conhece/aprecia os originais copiados e ao mesmo tempo não é muito chegado ao gênero jamaicano. O selo nova-iorquino de reggae Easy Star vem investindo na recriação integral de álbuns "sagrados" do rock do século 20: teve Dark Side of the Moon (Pink Floyd), transformado em Dub Side of the Moon em 2003, e Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band (Beatles), que virou Easy Star"s Lonely Hearts Dub Band em 2009. Com quatro anos de atraso, chega ao Brasil agora Radiodread, que reveste OK Computer, do Radiohead, de levadas dub. É preciso muita coragem (ou cara de pau) para recriar um álbum desses, mas até que a versão rasta não é tão bizarra quanto poderia parecer, embora não faça muito sentido. As ótimas canções do Radiohead parecem sobreviver a qualquer artifício, há bons intérpretes no projeto Easy Star"s All-Star, mas a monotonia é inevitável. / L.L.G.

