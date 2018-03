Clássico de ação e o jovem Scorsese

16H10 NA GLOBO

(Never Been Kissed). EUA, 1999. Direção de Raja Gosnell, com Drew Barrymore, Michael Vartan, Molly Shannon, David Arquette, Leelee Sobieski, Jeremy Jordan.

Drew Barrymore faz-se passar por adolescente para fazer reportagem sobre garotas que nunca foram beijadas. Drew, a menina de E.T., de Steven Spielberg, viveu a vida toda frente às câmeras. Foi bêbada, drogada, sobreviveu a tudo e, recentemente, foi mãe. O filme tem a cara dela, mas a contribuição do bom diretor Gosnell - da série Scooby-Doo - não pode ser subestimada. Reprise, colorido, 107 min.

Romance Inacabado

22 H NA CULTURA

(Blue Skies). EUA, 1946. Direção de Stuart Heisler, com Fred Astaire, Bing Crosby, Joan Caulfield, Billy De Wolfe.

O Clube do Filme resgata o longa que se passa como um conto de Natal, sobre amigos, um dançarino e um cantor, que terminam disputando o amor da mesma mulher. Trilha com canções de Irving Berlin. Bing Crosby canta Puttin' on the Ritz, Fred Astaire e ele cantam e dançam A Couple of Song and Dance Men. O diretor (e ex-montador) Heisler era bom de ação, e Jean Tulard, no Dicionário de Cinema, chega a colocá-lo no mesmo plano do lendário Raoul Walsh. Mas ele não decepciona nesta passagem pelo musical. Reprise, colorido, 104 min.

Moisés

23 H NA REDE BRASIL

(Moses). EUA, Inglaterra/ França/ Itália/ Alemanha/ Espanha, 1995. Dire-ção de Roger Young, com Ben Kingsley, Frank Langella.

O diretor Young começou bem na TV dos EUA, recebendo muitos prêmios, e depois se especializou em épicos bíblicos como este, que conta a história de Moisés. Criado no Egito, como filho do faraó, ele foi um dos grandes profetas. Recebeu de Deus os Dez Mandamentos e liderou o povo eleito na travessia do deserto, de volta à terra prometida. Reprise, colorido, 180 min.

As Vidas de Maria

0H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2005. Direção de Renato

Barbieri, com Ingra Liberato, Cláudio Jaborandy, Gésio Amadeu, Adriano Siri, Dora Wainer, Bruno Torres.

A história de Maria se confunde com a de Brasília. Nada muito marcante, apesar de Ingra Liberato. Reprise, colorido, 76 min.

Heróis de Guerra

1H30 NA BAND

(The Last Drop). Inglaterra, 2005. Direção de Colin Teague, com Laurence Fox, Michael Madsen, Karel Roden, Tommy Flanagan, Neil Newbon, Steve Speirs, Billy Zane.

A odisseia de sete soldados ingleses no front holandês, sob fogo cerrado dos nazistas, no Natal de 1944. Conseguirão voltar para casa? Reprise, colorido, 103 min.

Evilenko

4H05 NA REDE BRASIL

(Evilenko). Itália, 2004. Direção de

David Grieco, com Malcolm McDowell, Marton Csokas.

A emissora não se cansa de reprisar o filme sobre o serial killer conhecido como 'monstro de Rostov', que violentou, matou e comeu mais de 50 crianças e adolescentes. O horror, o horror. Reprise, colorido, 90 min.

TV Paga

Fugindo do Inferno

15H35 NO TCM

(The Great Escape). EUA, 1963.

Direção de John Sturges, com Steve

McQueen, James Garner, Richard

Attenborough, Charles Bronson,

James Coburn, David McCallum,

Donald Pleasence.

Clássico de fuga de campo de concentração nazista, estabeleceu o modelo narrativo seguido por diversos filmes e diretores, incluindo a animação A Fuga das Galinhas. Há o esforço coletivo do grupo que escava o túnel, e Steve McQueen como o individualista que tenta fugir no lombo da motocicleta. Grande elenco, grande trilha, grande ação - um filmaço. O diretor Sturges reúne de novo parte do elenco de seu western Sete Homens e Um Destino. Durante a filmagem, Charles Bronson se envolveu com a mulher de David McCallum, Jill Ireland. Ficaram juntos até a morte dela, vítima de câncer, em 1990. Reprise, colorido, 168 min.

Sexy e Marginal

18H10 NO TELECINE CULT

(Boxcar Bertha). EUA, 1972. Direção de Martin Scorsese, com Barbara

Hershey, David Carradine, Barry

Primus, John Carradine.

O primeiro filme de estúdio de Scorsese - ainda em princípio de carreira - é o primo pobre de Uma Rajadas de Balas (Bonnie & Clyde), de Arthur Penn, sobre garota que se liga ao líder de um grupo de assaltantes de trens e cai na estrada com ele. Scorsese, cinéfilo de carteirinha, chama dois personagens secundários de... Michael Powell e Emerich Pressburger, em homenagem à dupla que admirava tanto. Reprise, colorido, 88 min.

Nome do Próprio

22 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Murilo Salles, com Leandra Leal, Juliano Cazarré, Munir Kanaan, Milhem Cortaz.

Adaptado do livro Máquina de Pinball, de Clarah Averbuck, o filme narra a experiência radical de uma mulher que vive sem limites. Blogueira, escritora, autodestrutiva, a personagem joga-se na vida sem ligar para a consequência de seus atos impulsivos e tromba com a realidade. Leandra Leal tem aqui, talvez, o maior papel de sua carreira. É intensa, para se dizer o mínimo. Reprise, colorido, 130 min.