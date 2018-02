Classicismo e flamenco em paris

O Museu Jacquemart-André de Paris estreou na sexta-feira a exposição Rubens, Poussin e os pintores do século 17. A ideia é mostrar ao público uma visão inédita sobre a influência do barroco flamenco de Peter Paul Rubens (1577-1640) e do classicismo francês de Nicolas Poussin (1594-1665) nos artistas da época. Foram reunidos 60 quadros de vários museus e coleções privadas da França, Bélgica e Reino Unido. A exposição fica em cartaz até dia 24 de janeiro. / EFE