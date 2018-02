Classe C ganha peso nas obras dos Telecines A chegada de uma classe C que já abocanha 25% da base de assinantes na TV paga pesou nas obras que determinaram o novo visual da GloboNews, inaugurado esta semana, e também na reestruturação dos canais Telecine. A partir de hoje, o que era Light vira Touch e uma sexta sintonia se junta à rede, em SD (não HD): o Telecine Fun, tão dublado quanto os bem-sucedidos Pipocas, abrigará animações e comédias para a família. Na esfera HD, que já conta com o Premium e o Pipoca, vem agora o Action, com muito Chuck Norris na veia. De todas as marcas da rede, a única que se mantém diferenciada, com o logo atual, é o Cult, justamente de conteúdo mais elitista.