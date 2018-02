Claro contrata em regiões pacificadas

Desde que atendia por Embratel, a Claro TV vem se destacando na conquista de consumidores em comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, com pacotes ao custo de R$ 40. Mas não é só. A empresa tem se esmerado em treinar equipes da própria região onde é vendido o seu produto – e TV paga, genericamente apelidada como gato Net, era um dos negócios centrais das milícias antes da pacificação. Para a operadora, distribuir empregos no local é mais um meio de fidelizar a freguesia e de reduzir os riscos de pirataria.Canais infantis como Cartoon e Discovery Kids, além de canais de curiosidades como Discovery, são campeões por lá.