Clark Jr. abrirá shows de Clapton Gary Clark Jr. vai abrir os shows de Erick Clapton no Brasil. O guitarrista se apresentará antes de cada um dos quatro shows que o cantor, compositor e guitarrista fará em outubro no Brasil: no dia 6 em Porto Alegre; 9 e 10, no Rio de Janeiro; e 12, em São Paulo. Apontado pela crítica internacional como "o salvador do blues", Clark Jr. é uma estrela em ascensão no mundo do rock e do soul. A última vez que Erick Clapton se apresentou no Brasil foi em 2001. A nova turnê e o novo disco, Clapton, lançado ano passado, têm sido festejados como um retorno do artista à sua melhor forma. Para os shows, Clapton reuniu grandes parceiros de longa data.